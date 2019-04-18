Elif Acar ve ekibi, Tosyalı Holding'i ziyaret etti

Zonguldak'ın Filyos beldesinde yatırım yapacak olan Tosyalı Holding'in yatırım tanıtım programını açıklamasının ardından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) yetkilileri Filyos Sonuç Odaklı Programı ve Çelik Kümelenme çalışmaları kapsamında harekete geçti.

Osmaniye, İskenderun, Avrupa Ülkeleri, Cezayir, farklı Afrika ülkelerinde tesisleri bulunan, Türkiye'nin ilk ve en büyük özel demir-çelik sektörü yatırımcısı olan Tosyalı Holding Yöneticileri, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar'ı, Ajans personelleri ve Çelik Kümelenme çalışması danışman hocaları Osmaniye'de bulunan tesislerinde ağırladılar.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans Uzmanları Filyos Limanı, Serbest Bölge ve Endüstri bölgesi, yatırımın lojistik avantajları ve yatırım yapabilecek sektörler hakkında bilgi verdi.

Yapılan görüş alışverişinin ardından Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde 353 bin 659 metrekarelik arazi üzerinde bulunan fabrika, yetkililer tarafından tek tek gezdirildi.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Tosyalı Holding Yöneticilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Filyos Bölgesi bizler için çok önemli. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın bölgemize gelerek yatırım tanıtım programını açıklamasının ardından çok heyecanlandık. Filyos Bölgemizin havayolu, demiryolu, denizyolu ve karayolu imkanları açısından yatırımcılar için de çok avantajlı. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. Sizleri bölgemizde sık sık ağırlayacağız. Şimdiden hem Batı Karadeniz Bölgemiz için hem de Tosyalı Holding için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.