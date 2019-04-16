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"Elif'in Düşleri" çocuklar için geliyor

Esas 67 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında minik ziyaretçilerini ‘Elif’in Düşleri’ etkinliği ile karşılıyor.

Esas 67 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında minik ziyaretçilerini ‘Elif'in Düşleri' etkinliği ile karşılıyor.


Esas 67 Burda AVM, 19-23 Nisan tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri ‘Elif'in Düşleri' etkinliği ile buluşturuyor.


Esas 67 Burda AVM' de 19-23 Nisan tarihlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak ücretsiz düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı ‘Elif'in Düşleri' etkinliği 14.00, 16.00 ve 18.00 seanslarında minik ziyaretçiler ile bulaşacak. 19- 22 Nisan tarihlerin de ise 67 Burda AVM, saat 15.00'da Uluslararası Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Ukrayna, Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu şenlik havasında kutlayacak.


Esas 67 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu birlikte yaşamak üzere, ziyaretçilerini bekliyor.

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