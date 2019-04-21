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"Elif'in Düşleri" çocuklarla buluştu

Esas 67 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında minik ziyaretçilerini ’Elif’in Düşleri’ etkinliği ile karşıladı.

Esas 67 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında minik ziyaretçilerini 'Elif'in Düşleri' etkinliği ile karşıladı.


Esas 67 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında minik ziyaretçilerini ‘Elif'in Düşleri' etkinliği ile karşıladı. Minikler TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri ‘Elif'in Düşleri' etkinliği ile muhteşem bir gün yaşadı. AVM giriş katında düzenlenen etkinlikte 19- 22 Nisan tarihlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak ücretsiz düzenlenen etkinlikte minikler, şarkılar söylenip oyunlar oynadı.

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