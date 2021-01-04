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Elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos Çayında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Çayında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.


Çaycuma Köprüsünün 500 metre aşağısında Filyos Çayında ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, köprünün altında balık tutarken ceset olduğunu fark eden balıkçı durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayakları bağlı olarak bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Çevrede inceleme başlatan ekipler geniş çaplı bir araştırma başlattı. İnceleme sonrası olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası bulunan erkek cesedi kimlik tespiti yapılmak üzere ceset torbasına koyularak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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