Elvanpazarcık Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Zonguldak'ta dün başlayan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Merkeze bağlı Elvanpazarcık Beldesi'nde de yoğun kar etkili oldu. Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Uzun, "Beldemizde 3. yoğun kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Sabaha kadar sürdü. Karla mücadele ekiplerimiz sabaha kadar çalıştı. Kapalı yol bırakmadılar. Herkes sağ salim işine gitti. Allah'a şükürler olsun aç açıkta vatandaşımız yok" ifadelerine yer verdi.