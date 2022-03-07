Emekli çiftin 60 bin TL'sini çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli çiftin evine girerek altınları ile birlikte toplamda 60 bin TL'sini çaldığı iddia edilen hırsızlık şüphelisi polis ve jandarmanın ortak çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin ikinci katında meydana geldi. İsmet ve Ayşe Koç çifti sabah saatlerinde tarlada çalışmak için evden ayrıldı. Çiftin evden ayrılmasının ardından eve gelen bir kişi kapıyı açarak evde bulunan altın, nakit para ve torunları için biriktirdikleri kumbaraları çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiklerinde kapının açık olduğunu fark eden çift, içeri girdiklerinde kumbaraların dağınık vaziyette olduğunu görünce para ve altınlarını kontrol etti. Evde bulunan para ve altınların çalındığını fark eden Koç çifti polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş büro amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Mahallede ki bir evde bulunan güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri 30-35 yaşlarında bir kişinin eve girip çıktığını ve yaklaşık 10 dakika kadar evde kaldığını tespit etti. Çevredeki diğer kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Jandarma bölgesinde olduğu tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla evden çaldığı altın ve paralarla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.