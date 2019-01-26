Emekli maaşıyla hem evine hem de sokak kedilerine bakıyor

Zonguldak'ta emekli vatandaş sokak kedilerine sahip çıkmak amacıyla marketten aldığı yiyecekleri kordon boyuna getirerek kedileri besliyor.

Zonguldak'ta 44 yaşındaki Mehmet Karkış, her gün cebinden para harcayarak, marketten aldığı mamaları kordon boyuna getirerek, kedileri besliyor. Karkış'ı gören vatandaşlar ise mama desteğinde bulunarak katkı veriyor.

Amacının sokak hayvanlarına sahip çıkmak olduğunu ifade eden 44 yaşındaki Mehmet Karkış, ''Hayvanlara sahip çıkmamız gerek. Cebimden para harcayarak marketten aldığım salam, sosis ve mamaları kardon boyuna getirerek kendileri besliyorum. Herkesin hayvanlara sahip çıkması gerek. Zaman zaman kordon boyunda bulunan martılara da ekmek alarak onları da besliyorum. Hiç kimseden bir beklentim yok. Amacım sokak hayvanlarına sahip çıkmak" şeklinde konuştu.