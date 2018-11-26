Emekli öğretmenlere anlamlı ziyaret

Kozlu Eğitimciler Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Kozlu'da yaşayan ve emekli olmuş öğretmenlere çok anlamlı ziyaret gerçekleştirildi.

Kozlu Eğitimciler Derneği kurucu başkanı emekli öğretmen Mehmet Abacı ve beraberinde mevcut başkan Mustafa Zorlu ile başkan yardımcısı Mustafa Girgin olmak üzere; emekli öğretmen Kazım Yaşar'ı evinde ziyaret ettiler.

Hasta yatağında gözleri dolan Kazım Yaşar, geçmiş günlere olan özlemini dile getirdi. Daha sonra Kozlu Ilıksu'da yaşayan İsmet Yılmaz evinde ziyaret edildi. İsmet Yılmaz da böyle bir günde hatırlanmış olmanın mutluluğunun tarif edilemeyeceğini anlattı. Son olarak ta yine emekli öğretmen Cafer Ünlü ziyaret edildi. Kızıyla birlikte yaşayan Cafer Ünlü öğretmenliğinin ilk yıllarındaki uygulamalar ve öğretmenlik mesleği üzerine samimi sohbetler etti.

Kozlu Eğitimciler Derneği adına ziyaretlerde bulunan eğitimciler, şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı günde temsili de olsa yıllarını eğitime adamış, hem öğretmenlik, hem de idarecilik yapmış olan öğretmenlere yapılan ziyarette, onların yüzündeki mutluluğu ve sohbet etme arzusunu görmek bizleri çok bahtiyar etti.”