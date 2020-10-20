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Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, emekliye ayrılan belediye işçisine altın hediye etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, emekliye ayrılan belediye işçisine altın hediye etti.


Kdz. Ereğli Belediyesi'nde 17 yıl önce göreve başlayan ve çeşitli müdürlüklerde çalıştıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekliye ayrılan Rukiye Aksoy, Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından altınla ödüllendirildi.


Emekliliği nedeniyle, Belediye Başkan Yardımcısı M.Tayyar Mendeş ve Yazı İşleri Müdürü Funda Demirkol ile Başkan Posbıyık'ı ziyaret eden Aksoy, Kdz. Ereğli Belediyesi'nde çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.


Başkan Posbıyık, hizmetleri için Aksoy'a teşekkür ederek, “Biz bir aileyiz. Yeni hayatında sağlık ve esenlikler diliyorum. İhtiyaç duyduğun her an bundan sonra da yanında olacağız” dedi.


Posbıyık veda eden Aksoy'a altın takdim etti.

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