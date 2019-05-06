Emine Erdoğan'ın başlattığı projede Zonguldak'a Çevre Beratı ödülü

Zonguldak Merkez'e bağlı Zonguldak İlkokulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu, ''Sıfır Atık'' projesi kapsamında 40 okul arasına girerek, ''Çevre Beratı'' ödülü aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık” projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde farkındalık oluşturmuş, çevre sorunlarına dikkat çekme, çevre bilincini geliştirme seferberliği kapsamında Türkiye genelinde 40 okul çevre beratı ödülünü almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 2 Mayıs Pazar günü Ankara'da Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinde ödül töreni yapıldı. Bir çok ili geride bırakan Zonguldak Merkez ilçesine bağlı Zonguldak İlkokulu, yaptığı örnek çalışma ile “Çevre Beratı” ödülüne layık görüldü. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı ve Zonguldak İlkokulu Müdürü Fatma Günaydın'a ödülü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk takdim aldı.