Emlakcı adayların mülakatı gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Emlakçılar Derneği Özgül Belgelendirme aracılığı ile gerçekleştirdiği kameralı yazılı ve sözlü mesleki yeterlilik belgesi ve mesleki yeterlilik kartı mülakatını öğretmen evinde gerçekleştirdi.

Belgesi olmayanların emlak sektöründe çalışamayacağını belirten Çaycuma Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü; "31 Ağustos tarihinden sonra gayrimenkul alımı, satımı, kiralama işini mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar gerçekleştiremeyecektir. Mesleki yeterlilik belgesi olmayan emlakçılara ilk kontrole gelindiğinde 25 bin lira ikinci kontrole gelindiğinde 75 bin lira ceza uygulanacaktır. 3'ncü kontrole gelindiğinde emlak ofisi kapanacaktır. Sınavlarımız her ay düzenli olarak Özgül belgelendirme önderliğinde Çaycuma'da yapılmaya devam etmektedir. Sınava katılmak isteyen emlakçıların ve müteahhitlerin Çaycuma Emlakçılar Derneği'ne bizzat müracaat etmeleri gerekiyor. Mesleki yeterlilik belgesi ve kartı mülakatı için Çaycuma'mıza bu hizmeti veren Özgül Belgelendirmeye teşekkür ederiz” dedi.

Özgül Belgelendirme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuzhan Karagül ve Özgül Belgelendirme Müşteri İlişkileri Yöneticisi Murat Aktaş ile sınav değerlendiricisi Seyfi Yücel'in emlak sektörü ile uğraşan tüm emlakçıların biran önce mesleki yeterlilik belgelerini almaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.