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Emniyet ceza yağdırdı

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hız radar uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hız radar uygulaması gerçekleştirildi. İl genelinde gerçekleştirilen uygulamada 107 araç sürücüsüne toplam 36 bin 317 lira ceza kesildi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, il genelinde radarla hız denetimi uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler durdurularak trafik kanunun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Sürücülere, ehliyet, araçların ruhsat, sigorta, muayene kontrolleri de yapıldı. Denetim sonucunda 107 sürücüye toplam 36 bin 317 lira cezai işlem uygulandı.

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