İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet kemeri hayat kurtardı: 3 yaralı

Zonguldak-Ankara yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada 67 DV 201 Peugeot marka araç ile 06 BZV 127 plakalı Iveco markalı araç çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjden çıkarak kamyonette bulunan bir kişi ile diğer araçta bulunan araç sürücüsü ve yanındaki vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler tarafından her iki araçta bulunan yaralılar 39 yaşındaki Berkant Y., 31 yaşındaki Cem Ö. ve 33 yaşındaki Uğur Ö. ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaş araçta bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kemerlerinin takılı olmasının ise hayatlarını kurtardığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.