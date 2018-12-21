Emniyet müdürüne tarihi eser gözaltısı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'tarihi eser kaçakçılığı' soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürü A.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K.'nin de gözaltına alındığı, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.