Emniyet vatandaşları şüpheli mesajlara karşı uyardı

Emniyet Müdürlüğü; dolandırıcıların son zamanlarda sosyal medya üzerinden "Çekiliş Kazandınız", "Hakkınıda Şikayet Var" şeklinde mesajlarla vatandaşların ilgisini çekerek hesaplarını ele geçirdiğine dikkat çekti. Dolandırıcıların aynı yöntemle kendilerine yeni hedefler bulma peşinde olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu tür mesajlara itibar edilmemesi konusunda hatırlatmada bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde özellikle son zamanlarda yoğun bir artış gösteren sosyal medya üzerinden "Çekiliş Kazandınız” ve “Hakkınızda Şikayet Var” gibi mesajlar ile vatandaşlarımızın ilgisini çeken dolandırıcılar daha sonrasında hesapları ele geçirerek aynı yöntemle kendilerine yeni hedefler bulma peşindedirler. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, arkadaşlarından bu şekilde bir mesaj geldiğinde konuştuğu kişinin gerçekten arkadaşı olduğundan emin olması ve kesinlikle herhangi bir linke tıklamaması gerekmektedir."