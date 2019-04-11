Emniyet ve Jandarmadan Başkan Posbıyık'a ziyaret

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ve Jandarma Komutanı Erkan Bülbül ziyaret etti.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü ce Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'nun ziyaretinde Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Posbıyık, “Teşkilatın tüm personeline aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Ebediyete intikal etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, emekli olmuş polislerimize huzur diliyorum. Ayrıca Emniyet bünyesinde Ereğli'mizde yeni göreve başlayan 18 bekçi arkadaşımıza da görevlerinde başarılar diliyorum. İlçenin huzur ve güvenliği konusunda başarılı çalışmalarınızı yakinen takip ediyorum. Geçmişte her zaman emniyet teşkilatımızın yanında olduk, bugünde yarında olacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde ilçemizde kimsenin burnu dahi kanamadan demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde ortaya koyduğunuz başarıdan dolayı sizleri ayrıca kutluyorum” dedi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette ise Başkan Posbıyık'a başarı dileklerini iletti. Başkan Posbıyık, “Güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duydukları her anda belediye olarak yanlarında olacağız. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.