Emniyetten eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklu

Operasyonda 17 şüpheli şahıs yakalanırken 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 15-29 Kasım tarihleri arasında merkez, Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde eş zamanlı 12 operasyon düzenledi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ereğli ilçesinde; Y.M.(24), L.K(24), K.M.(22) ve B.B.(22) isimli şahıslar, Çaycuma ilçesinde, T.M.(23) ve K.Ü.(32) isimli şahıslar, İl Merkezinde O.E.(39) isimli şahıs yapılan takip sonucu Narkotimlerce yakalandı. Operasyonlarda, 101 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 bin 260 TL suçtan elde edilen para, 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca 4 ayrı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan O.E.(39) ve K.Ü.(32) isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

15-29 Kasım tarihleri arasında yapılan toplam 12 operasyonda, 17 şahıs yakalanırken, 2 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 şahıs tutuklanırken ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 155 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 16 adet uyuşturucu hap, 6 bin 260 TL suçtan elde edilen para ele geçirildiği öğrenildi.