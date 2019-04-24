Emniyetten günü birlik evlere baskın

Ekipler, 6 işletmeciye 81 bin 315 lira para cezası kesti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri polis, günü birlik kiralık evlere baskın yaptı. Yapılan denetimlerde kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik ev işletenlere ve evlerde barınanları sisteme işlemeyenlere toplamda 81 bin 315 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 5 eve kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralık ev işletmekten 73 bin 925 TL para cezası uygulanırken 1 eve ise sisteme kayıtlı olmakla birlikte günübirlik evlerde barınanları sisteme işlemeyen bir ev sahibine 7 bin 390 TL para cezası uygulandı.

Sosyal Medya hesabından duyurdu

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, yapılan denetimleri sosyal medya hesabından duyurdu. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade eden İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, “Günübirlik kiralık evlerin bir kısmını bu akşam kontrol ettik. Kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik ev işletenlere 5 14.785 TL, sisteme kayıtlı olmakla birlikte günübirlik evlerde barınanları sisteme işlemeyene 7390 TL ceza uygulandı. İncivez ve çevresi yine geleceğiz” dedi.