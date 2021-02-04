Emniyetten il genelinde 48 saat süren uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 40 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak il merkezinde, Devrek'te ve Kilimli'de operasyon yapıldı. 48 saatlik kesintisiz sürdürülen operasyon neticesinde uyuşturucu madde kullanan 6 kişi ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı. Operasyonla ilgili İl Merkezinde B.A. ve T.Ö. isimli şahıslar, Devrek ilçesinde Y.M., İ.Ö. ve M.Y isimli şahıslar, Kilimli ilçesinde İ.B. isimli şahıs kıskıvrak yakalanırken “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. Operasyon kapsamında; Yaklaşık 40 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde, 3 Adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı ele geçirildi.