Emniyetten kan bağış desteği

Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı öncülük etti. Emniyet personelinin de katıldığı kan bağış desteği ile ilgili Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, "Türkiye'de kan ihtiyacı konusunda Kızılay her zaman imdadımıza yetişir. Personelimizle görevleri aksatmadan kampanyalara katılmaya çalışıyoruz. Kan stoklarında ihtiyaç olduğunu öğrendik ve kan bağışında bulunduk" diye konuştu.