Emniyetten kumar operasyonu

Zonguldak'ta kurma oynatıldığı tespit edilen 6 iş yerine adliye işlem yapılırken kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye kumar oynamak suçundan 26 bin 925 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynanan ve oynatılan mekanlarla ilgili yapılan ihbarların ve rutin kontrollerin sonucunda 01-23 Ekim tarihleri arasında Zonguldak İl Merkezinde 3, Kdz. Ereğli ilçesinde 3 Kahvehane olmak üzere toplam 6 iş yeri sahibine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde ayrıca bu iş yerlerinde kumar oynadığı tespit edilen toplam 24 kişi hakkında kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aykırı hareket etmek fiillerinden toplam 26 bin 925 TL idari para cezası uygulanırken toplam 411 adet oyun kağıdı ve 6 bin 235 TL ile 100 Euro tutarındaki para ele geçirildi.