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Emniyetten umuma açık iş yerlerine denetim

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, umuma açık iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü, umuma açık iş yerlerine yapılan uygulamalar kapsamında 46 iş yerini kontrol etti. 7 iş yerine ve 4 kişiye kapalı alanda sigar içilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanırken ruhsatsız 2 iş yerine idari, kumar oynatan 2 iş yerine ise adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 6 şahsa ise ayrı ayrı 259 TL idari para cezası uygulandı.


Öte yandan Kilimli'de izinsiz canlı müzik yapan, bildirimsiz işçi çalıştıran ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade eden bir iş yeri hakkında da idari işlem başlatıldı.

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