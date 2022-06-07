Emniyetten üniversiteli öğrencilere Narko-Gençlik eğitimi

Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gençlere yönelik uyuşturucu maddelerin zararları konusunda NarkoRehber faaliyetleri çerçevesinde Narko-Gençlik eğitimi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narko-Gençlik eğitimi ve Narko-Nokta faaliyetine katılan 224 üniversite öğrencisine uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirildi.