İhlas Haber Ajansı

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Emniyetten üniversiteli öğrencilere Narko-Gençlik eğitimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından üniversite öğrencilerine Narko-Gençlik eğitimi verildi.


Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gençlere yönelik uyuşturucu maddelerin zararları konusunda NarkoRehber faaliyetleri çerçevesinde Narko-Gençlik eğitimi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narko-Gençlik eğitimi ve Narko-Nokta faaliyetine katılan 224 üniversite öğrencisine uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirildi.

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