Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu

Ereğli ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Ereğli ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüpheli şahıslara yönelik 9-19 Şubat tarihileri arasında operasyon gerçekleştirdi. Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 09 Şubat tarihinde 240 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekleri yaptığı uygulamada ele geçirdi. B.I. ve Ü.P isimli şüpheliler yakalandı, Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen B.I. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Ü.P. isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 16Şubat tarihinde 3 adet bıçak, 1 adet tabanca, 56 adet fişek,18 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 40 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirdi. M.Ö. ve R.E. isimli şüpheliler yakalandı. 17 Şubat tarihinde Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen R.E. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, M.Ö. isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.