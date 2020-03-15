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Emniyetten vatandaşları uyarı

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, koronavi virüs risk taramasının ’Alo 184’ hattının aranması sonrası gerçekleştiğini ifade ederek vatandaşları uyardı.

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, koronavi virüs risk taramasının 'Alo 184' hattının aranması sonrası gerçekleştiğini ifade ederek vatandaşları uyardı.


Kamuoyunda vatandaşların iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Turanlı sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Turanlı, "Bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156 numaralarıdnan haber vermesini istiyoruz. Bütün ihbarları titizlikle ve ivedilikle değerlendiriyoruz. Kendimizi ve kentimizi koruyalım. Biraz özenle daha güçlü ve güvende olabiliriz" ifadelerine yer verdi.

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