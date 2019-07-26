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Emre Kartal, Türkiye'nin en genç antrenörleri arasına girecek

Ereğlispor formasını 8 yıldır terleten 20 yaşındaki genç oyuncu Emre Kartal, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin açacağı C Antrenörlük kursuna katılacak.

Ereğlispor formasını 8 yıldır terleten 20 yaşındaki genç oyuncu Emre Kartal, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin açacağı C Antrenörlük kursuna katılacak. Kartal, kursu başarılı ile tamamlarsa Türkiye'nin en genç antrenörleri arasına girecek.


Zonguldak Ereğli'de amatör lig takımlarından Zonguldak Ereğlispor'da 8 yıldır top koşturan Emre Kartal, hocalık için ilk adımı attı. Genç oyuncu, ağustos ayında Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından yapılacak olan C Antrenör kursuna katılacak. 20 yaşında olmasına rağmen aralıksız 8 yıllık futbol kariyeri bulunan Emre, kursu başarı ile tamamlarsa Zonguldak tarihinin en genç antrenörü unvanına sahip olacak. Geçtiğimiz sezon Zonguldak Ereğlispor'daki başarı grafiğini U16 takımının hocalığını yaparak süsleyen Kartal, burada play-off oynama başarısı gösterdi.


Emre Kartal'ın kursta başarılı olması halinde genç yaşta bu unvana kavuşacağından dolayı belgesini TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASK) Genel Başkanı Ali Düşmez tarafından alması bekleniyor.

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