EMTAL'den Kdz. Ereğli'ye otopark hizmeti

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesi otopark hizmeti vermeye başladı.

Kdz. Ereğli'de bulunan Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kdz. Ereğli'de uzun süredir önüne geçilmeyen park sorunu dolayısıyla bahçesinde otopark hizmeti verecek. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gelen yazılı açıklamaya göre Otopark saatleri, günleri ve fiyatları şu şekilde, Hafta içi: 18.00- 24.00, Cumartesi 14.00 - 24.00, Pazar: 08.30 - 24. 00, Yaz Tatili 08.30 - 01.00 saatleri arasında olurken fiyatlar ise Otomobil 5 TL, Minibüs-Midibüs 10 TL Otobüsler ise 15 TL olarak belirlendi.