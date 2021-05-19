En çok düşüş yaşanan iller arasına giren Zonguldak'ta yoğunluk sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 8-14 Mayıs arasında illere yüzde 52,27 oranında en çok azalış yaşanan kent sıralamasında 5'inci il olan Zonguldak'ta caddelerde hareketlilik devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 8-14 Mayıs arasında illere göre Zonguldak, vaka oranlarında bir önceki haftaya göre 161,71 azalışla 147,66'ya düştü. Yüzde 52,27 oranında azalış yaşanan Zonguldak sıralamada vaka sayısı en çok azalan 5'inci il oldu. 17 günlük tam kapanmanın ardından caddelerde yoğunluk devam ediyor.

Vaka sayılarının düşmesi mutlu ettiğini söyleyen Çınar Yılmaz, “Kapanmanın ardından Zonguldak'ta vaka sayılarının düşmesi bizleri mutlu etti. Biz bu illetin bitmesini istiyoruz bunun içinde hep berber mücadele de veriyoruz. Halkımız bu konuda anlayışlı. Vaka sayılarının düşmesi bizleri gerçekten mutlu etti. İnşallah devam eder” dedi.

Vaka sayıların düşmesinin ardından rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Necati Aydın, “Vaka sayılarımız düştü sayıların düşmesi güzel fakat vatandaşlarımızın hemen maskeleri indirmemesi lazım. Maske, mesafe, temizlik bunlara uymazsak vaka sayıları tekrar artar. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yarın tekrar açarsak sonra tekrar kapanmak zorunda kalacağız. Kapanmanın ardından kendimizi sokağa atmamızın anlamı yok” şeklinde konuştu.