En Güzel Osmanlı Çileği için yarıştılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Koruma Derneği tarafından En Güzel Osmanlı Çileği ve En Güzel Osmanlı Çileği pasta yarışması düzenlendi.

Kdz. Ereğli Belediyesi ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Koruma Derneği işbirliği ile En Güzel Osmanlı Çileği ve En Güzel Osmanlı Çileği Pasta Yarışması Kdz. Ereğli Sahili Amfi Tiyatro'da gerçekleşti. Etkinliğe Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, jüri üyeleri, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen etkinlikte 10 kişiden oluşan juri, En Güzel Osmanlı Çileği yarışmasına katılan 48 üreticinin çileği ve 18 ev hanımının yaptığı çilekli pastaları tat, koku, renk ve ambalaj olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirdi. Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya Osmanlı Çileği Yarışmasında katılımın bu kadar çok olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Başkan Çetinkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bu akşam Kdz. Ereğli ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Koruma Derneği ile Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği En güzel Osmanlı Çileği yarışmasına hoş geldiniz diyorum. Ben bu akşam çok heyecanlıyım. Çok sayıda vatandaşımızın bu konuya bu kadar ilgi göstermesini gördük ya, gerçekten şevkimiz daha da arttı. İnsanlarımızın heyecanı var burada. Osmanlı Çileği'nin yaygınlaştırılmasıyla çilekli pasta yarışmasını bir kere değil daha çok yapacağız ama gerçekten katılım çok yüksek bu anlamda da mutluyuz. ‘Pembe renkli aromalı, Ereğli'nin yerli malı, çilek seven her insan Osmanlı Çileği'ni tatmalı sloganıyla yola çıktığımız ve üretirken çeliği, unutmayalım çileği sözcükleri ile bunu pekiştirerek Osmanlı çileği çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Nedir peki Osmanlı Çileği? Her şeyden önce Kdz. Ereğli'de yaşayan tüm insanların ortak paydası. Yani Osmanlı Çileğini birleştirici olarak görüyoruz. Osmanlı Çileği bir ara gerilemeye yok olmaya başlamıştı ancak biz buna engel olmalıydık çünkü bu topraklarda yaşıyoruz. Bunu gören yerel idarecilerimizin kurmuş olduğu bir dernek aracılığı ile bu değerimizi eski günlerine döndürmek için uzunca bir süre gayret gösterdik. Yaptığımız bu çalışmalar son günlerde hızlı bir şekilde meyvelerini verince gerçekten ben üreticiler adına son derece mutluluk hissediyorum. Son zamanlarda bu konuyla ilgili etkinlikler yapıyoruz ama bu akşam ki heyecan daha başka ve daha güzel. Osmanlı Çileği'nin kıymetini, değerini biliyoruz bu nedenle üretmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu nedenle devlet, özel kurum ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yaptığımız projeler ile daha hızlı bir şekilde hayat geçirmeye çalışıyoruz.”

Gece, Hacivat ile Karagöz oyunu ile başlayan yarışma daha sonra kukla gösterisi, sihirbazlık, yüz boyama etkinliği, animasyon ekibi ve jonklör gösterisi ile devam ederken Kdz. Ereğli Kaymakamı ve protokol yarışmacılar ile tek tek sohbet ederek tebrik etti.