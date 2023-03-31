'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimine katıldılar

Zonguldak'ta TUBİM ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kilimli ilçesinde Başöğretmen Şükrü Yavuz Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Kilimli Anadolu Lisesinde anne ve anne adaylarına yönelik Narkorehber eğitimi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti dahilinde “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katılan anne ve anne adaylarına uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde www.narkotikpolisianne.com internet sitesi anlatıldı ve eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.