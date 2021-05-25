Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nın azalan personel sıkıntısı olduğunu ve emekli olan kişilerin yerine istihdam sağlanması gerektiğini açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, bir dizi ziyaretler için Zonguldak'a geldi. Başkan Tonbul Enerji Bir Sen Başkanı Sedat Güngör ve Kamu Sen Başkanı Kamuran Aşkar ile bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nın (TTK) İdari Kurulunu gerçekleştirmek için Zonguldak'a geldiklerini belirterek, 'Gerçekleştireceğimiz kurumda bizim sıkıntılarımız var arkadaşlarımızın sıkıntıları var. Kurumun azalan bir personel sıkıntısı var. Gerek memur ve gerek işçi açısından. Hızlı bir şekilde emeklilik var. İnsanlar emekli olacaklar. Emekli olan kişilerin yerine hızlı istihdam sağlanması gerek" dedi.

Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Zonguldak'ta Kurum İdari Kurulunu gerçekleştireceğiz. Biraz Kurum İdari Kurulundan bahsetmek istiyorum. Bizde toplu sözleşmenin 3 tane ayağı var. Bir tanesi kurum idari kurumları, kurum personel danışma kurulu, sözleşme masası. Toplu sözleşme masası 2 yılda bir toplanmasına rağmen kurum idari kurumları yıl da 2 defa olmak üzere kurumun ihtiyacı doğrultusunda kurum personeline sosyal diyalog maksadıyla yapılıyor. Kamu personeli danışma kurulu var. Danışma masasındaki özlük haklarıyla konusunda başkanlarla yapılıyor. Bugün burada Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)'nın Kurum İdari Kurulunu gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğimiz kurumda bizim sıkıntılarımız var arkadaşlarımızın sıkıntıları var. Kurumun azalan bir personel sıkıntısı var. Gerek memur ve gerek işçi açısından. Hızlı bir şekilde emeklilik var. İnsanlar emekli olacaklar. Emekli olan kişilerin yerine hızlı istihdam sağlanması gerek."