İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enerji Bir-Sen'den GMİS Üzülmez Şube'ye ziyaret

Enerji Bir-Sen heyeti GMİS Üzülmez Şubesi’ni ziyaret etti.

Enerji Bir-Sen heyeti GMİS Üzülmez Şubesi'ni ziyaret etti.


Enerji Bir Sen Zonguldak Şube Başkan Yardımcısı, Üzülmez Bölgesinden Sami Ören, İşyeri Temsilcisi Memiş Öner, Disiplin Kurulu Üyesi Gültekin Bal ve delege Orkun Çilesiz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi'ni ziyaret ederek Şube Başkanı Tayfun Demir ile görüştü.


Nezaket ziyaretinde GMİS Üzülmez Şube Yöneticileri de hazır bulundu. Ziyarette işyeri sorunları, çözüm önerileri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.