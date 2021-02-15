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Enerji Bir-Sen'den Kaya'ya tebrik ziyareti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya’ya tebrik ziyaretleri yoğun bir şeklide devam ediyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya'ya tebrik ziyaretleri yoğun bir şeklide devam ediyor.


Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör ve beraberinde Şube Başkan Yardımcıları Kadir Dalkılıç, Nurettin Yıldız ve Şube Sekreteri Nail Altuntaş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

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