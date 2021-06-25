Enerji hatları çalışmalarında bozulan yollar onarılıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi'nin destekleriyle enerji dağıtım şirketi tarafından Devrek yol ayrımı ile Kepez arasındaki enerji hatlarının yer altına alma çalışmaları nedeniyle bozulan yaya kaldırımları yeniden yapılıyor.

Enerji hatlarının güvenliğinin sağlanması, kötü hava koşullarında elektrik kesintilerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Kdz. Ereğli Belediyesi'nin destekleriyle enerji dağıtım şirketi tarafından Kepez yolu üzerindeki hatların yer altına alma çalışmaları nedeniyle güzergahta bozulan yaya kaldırımları yeniden yapılıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 kilometreyi kapsayan çalışma kapsamında kabloların yer altına alınması nedeniyle bozulan ve zarar gören yaya kaldırımlarını onarıyor, kilit parke döşüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, enerji dağıtım şirketi ekiplerinin çalışmasının hemen ardından yol düzeltme çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Özellikle yayaların güzergahta zorlanmamaları için enerji dağıtım şirketi çalışırken ardından bizim ekiplerimiz de yolda çalışma yapıyor. Devrek Yol ayrımına kadar aynı çalışma yapılacak” dedi.