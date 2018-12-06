Engeliler derneği başkanından örnek hareket

Engelliler Haftası kapsamında Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, Yayla Ortaokulu ile ortak proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında okula gül, biberiye, kriptomerya, lavanta ve elwoodi bitkileri getiren Özcan Albas, Yayla Ortaokulu Müdürü Erol Kaba ve öğrencilerle beraber çiçek dikim etkinliğine katıldı.

Engelliler haftası dolayısıyla okulu çiçeklendirdiklerini belirten Yayla Ortaokulu Müdürü Erol Kaba, “Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Sayın Özcan Albas Beyle ortak proje gerçekleştirdik. Şunu söylemek isterim ki engelli kişi yoktur, engelleyen kişi vardır. Yeter ki insanların kalpleri ve vicdanları engelli olmasın. Bu güzel etkinliğin hayata geçmesinde emeği geçen dernek başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi.