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"Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" projesi

Zonguldak’ta "Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" projesi kapsamında voleybol çalışması yapıldı.

Zonguldak'ta "Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" projesi kapsamında voleybol çalışması yapıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Alaplı Meslek Yüksekokulu Spor Topluluğu tarafından yürütülen “Engelleri Doğada Spor ile Aşarız” projesi kapsamında, Alaplı Meslek Yüksekokulu spor salonunda voleybol çalışması düzenlendi. Proje etkinliğinde, voleybol çalışması, Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer Dereli nezaretinde, Alaplı ilçesi Çok Programlı Lise öğrencileri, engelli gençler ve Alaplı Meslek Yüksekokulu Spor Topluluğu öğrencilerinden oluşan 30 kişilik grupla gerçekleştirildi.

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