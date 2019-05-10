Engelleri İşçi Milli Takımı ve futbolla aşıyor

İşçi milli Takımı olarak adlandırılan Zonguldak Kömürspor'un 29 yaşındaki fiziksel engelli koyu taraftarı Kader Dönmez, engelleri çok sevdiği takımı Zonguldak Kömürspor ve futbolla aşıyor... Zonguldak Kömürspor'un maskotu haline gelen Dönmez iç sahada atılan gollerde ise kırmızı-lacivertli oyuncuların sevgi seliyle karşı karşıya geliyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un 29 yaşındaki fiziksel engelli taraftarı Kader Dönmez futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Özellikle Zonguldak Kömürspor hastası olan Dönmez, Kömürspor'un bütün iç saha maçlarına gelerek takımına destek veriyor. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği engelli taraftar Kader Dönmez adeta engelleri birer birer aşarak maç sonunda ise tekerlikli sandalyesini alarak tribünlere üçlü çekip taraftarlar ağlayıp taraftarla seviniyor. O da yetmezmiş gibi futbolcular attıkları her golde Dönmez'e koşarak gol sevincini paylaşıyor. Evinde onlarca amatör ve profesyonel takımın hediye ettiği formalar ve atkıları koleksiyon haline getiren Dönmez en büyük hayali bu formaları ve atkıları halka açabilmek.

29 yaşındaki fiziksel engelli koyu Kömürspor taraftarı Kader Dönmez, ''Benim için futbol bir aşk. Ben özellikle de şehrimin takımı Zonguldak Kömürspor'u çok seviyorum. Hemen hemen her maça giderek takımıma destek veriyorum. Bu sezonda Allah'a şükür 2.Ligde kalmayı garantiledik. Başkanımız Süleyman Caner'e ve futbolcularımızı teşekkür ediyoruz. Şimdiden gelecek sezonu iple çekiyorum. Onlar benim öz kardeşim. Ben engelleri futbolla takımımla yeniyorum'' dedi.