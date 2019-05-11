Engelli çocuklar polis amcalarıyla bir araya geldi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle engelli çocuklarla bir araya geldi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe katılan engelliler ve aileleri polis ekipleriyle çeşitli etkinlikler yaparak hoşça vakit geçirdi. Polis ekipleri engelli çocukları motosikletlere bindirerek siren çaldırdı.

Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Dor; "Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nün davetiyle Kilimli 'den götürdüğümüz engelli çocuklarımız Çaydamar Emniyet Birimindeki Yunus ve Çevik Kuvvet polislerimizin ilgilerinden çok mutlu oldular ve keyifli vakit geçirdiler. Emniyet mensuplarımıza ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.