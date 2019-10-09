Engelli işçiler Posbıyık hakkında suç duyurusunda bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir süre önce işten çıkartılan engelli iki işçi Belediye Başkanı Halil Posbıyık hakkında kendilerine hakaret edip aşağıladığı iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde santral görevlisi olarak çalışırken Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından bir süre önce işten çıkartılan Erol Acar ile Selçuk Güler savcılığa suç duyurusunda bulundu. İkisi de engelli olan işçiler Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen belediye meclisi toplantısı sırasında yaptığı konuşmasında “adam gibi olanı tutuyorum. Adam gibi olmayanı siyaset yapanı da atarım” diyerek kendilerine hakaret edip şeref ve saygınlıklarının zedelendiğini öne sürdü. Kdz. Ereğli Belediyesi'nde çalıştıkları dönemde hiçbir disiplin soruşturması geçirmediklerini, görevlerini başarı ile yaptıklarını ve Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından kendilerine takdirname verildiğini hatırlatan Acar ile Güler, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince cezalandırılmasını talep etti.

Acar ile Güler suç duyurusunu içeren dilekçelerini Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.