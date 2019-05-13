Engelli sporcu Yunanistan'da tarih yazacak

Zonguldaklı engelli milli sporcu Sezer Uslucuk Yunanistan'da yapılacak Bilek Güreşi Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

14-21 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası yapılacak. Zonguldak'tan ay yıldızlı forma altında ülkemizi temsilen şampiyonaya 55Kg'da sağ ve sol kolda milli engelli sporcu Sezer Uslucuk temsil edecek. Kentteki hazırlıklarını tamamlayan Uslucuk, yarın şampiyonanın yapılacağı Yunanistan ülkesine hava yolu ile hareket edecek.

Zonguldaklı milli sporcu Sezer Uslucuk hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek,''Yunanistan'da yapılacak Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim. Amacım Avrupa şampiyonluğu. Hazırlıklarımı da bu yönde tamamladım. İnşallah Türk halkının desteği ile ay yıldızlı forma altında bu kez şampiyonluk yaşayacağım. Bana destek veren herkese teşekkür ederim''dedi.