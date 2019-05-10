Engelliler Haftası törenlerle kutlandı

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası Zonguldak'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hafta nedeniyle Zonguldak'ta faaliyet gösteren Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde ile çeşitli okullarda okuyan öğrenciler, Türkiye Sakatlar Derneği üyeleri, öğretmenler ve aileleri Madenci Anıtından Valilik önüne kortej eşliğinde yürüyüş düzenlediler.

Yürüyüşün ardından Valilik önünde tören düzenlendi. Törene Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı ve öğrenciler katıldı. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Uzun Mehmet İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri işaret diliyle İstiklal Marşı okudu.

Engelliler Haftası nedeniyle günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, şunları söyledi:

“Engelli camiası adına, engelliler adına toplumsal hayatın bütün alanlarında eğitim de, iş bulma da, ulaşım da, kent politikalarında taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Bu çerçevede bilindiği gibi 2005 tarihinde çıkarılan bir rehber niteliğindeki engelliler yasası ülkemizde engellilerin haklarının sağlanmasında büyük yarar sağlamıştır. Çıkarılan yasa gereği yapılan kanuni düzenlemeler uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşasa bile ülkemizde yeterli olmamakla beraber istihdamda ve erişebilirlik de oldukça önemli mesafe alınmıştır. Türkiye Sakatlar Derneği olarak ilimizde her yıl 10 Mayıs Engelliler Haftası'nda engellilerimizin yaşadıkları ulusal ve yerel bazda ki sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Derneğimiz engellilerin talepleri için demokratik bir zeminde mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bütün kamuoyu ve engelleri yasal haklarını savunmaya, dayanışmaya taleplerini ifade etmeye çağırıyoruz"dedi.

Ardından törende engelli öğrenciler tarafından şiirler okundu.