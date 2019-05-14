Engelliler haftasında “Gülümse hayata” dediler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Özel Eğitim Meslek Okulu ve İŞKUR işbirliği ile Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne alan özel öğrenciler sergiledikleri “Gülümse hayata” isimli drama ile izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kdz. Ereğli Özel Eğitim Meslek Okulu ve İŞKUR işbirliği ile Engelliler Haftası dolayısıyla Gülüç'te bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun konferans salonunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, Zonguldak İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, kurum ve daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve özel öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan programda açılış konuşması yapan Okul Müdürü Ziya Babal, okulun fiziki şartlarının ve kapasitesinin Ereğli'nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini söyledi. Bu konuda Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun başlattığı çalışmanın önemine dikkat çeken Babal, özel çocuklar ve aileleri adına kendisine teşekkür etti.

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu'da engelli istihdamının önemli olduğunu vurgulayarak, bo konuda sanayici ve iş adamlarına engelli istihdam etmek istediklerinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Vali Bektaş “Engellilerin yüklerini almak gerekiyor”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, programda yaptığı konuşmasında özel bireyler için devletin son 10 yılda önemli çalışmalar yaptığını anlattı. Vali Bektaş konuşmasında “Devletimiz hem mevzuat hem imkanlar olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Özellikle son 10-15 yılda çok ciddi gelişmeler oldu, bunları yaşayarak hepimiz görüyoruz. Ancak doğal olarak yetiyor mu? Yetmiyor. Ailelere çok fazla yük biniyor. Özellikle ailelerin yükünü paylaşmamız gerekiyor. Kamu olarak elimizden geleni yapıyoruz ama özel sektörün de bir miktar daha taşın altına elini koymasını istiyoruz. Kanunlar öngörmüş; 50 kişinin istihdam edildiği yerde yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğu vardır. Şimdi bakılıyor çalıştırsam ne olur, çalıştırmazsam ne kadar ceza alırız hesabı yapılıyor. Bu hesabı yapmamamız gerekir. Bu bir sosyal sorumluluk konusudur. Bu ülkede yaşıyor olmanın gereğidir. Yapılması gereken yapılmalıdır. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak, yüklerini alabilmek gerekir” dedi.

Programda son olarak özel öğrenciler tarafından sahnelenen ‘Gülümse Hayata' isimli drama gösterisi beğeniyle izlendi. Özel öğrencilerin yüksek performansı salondakilerden büyük alkış aldı.

Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler daha sonra Özel Eğitim Meslek Okulu binasını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Vali Bektaş daha sonra ise Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu'nda Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.