İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelliler Haftasında "Safinaz'ın izdivacı" oyununu sergilediler

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak’ın Kilimli İlçesindeki Engelliler Derneği’nin Özel Oyuncular Tiyatro Grubunun hazırladığı "Safinaz’ın izdivacı" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak'ın Kilimli İlçesindeki Engelliler Derneği'nin Özel Oyuncular Tiyatro Grubunun hazırladığı "Safinaz'ın izdivacı" adlı tiyatro oyunu sergilendi.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün konferans salonunda sergilenen "Safinaz'ın İzdivacı" adlı oyun izleyiciler beğenerek izlediler.


Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Dor, oyun sonunda yaptığı açıklamasında, "10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün konferans salonunda sergilenen Özel Oyuncular Tiyatro grubumuzun 'Safinaz'ın İzdivacı' adlı oyunlarını izleyiciler beğenerek izlediler. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Kemal Gümrükçü 'ye, Müdür Yardımcımız Gülizar Yılmaz'a ve personellerine gösterdikleri misafirperverlik ve inceliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte böyle güzel işler yapmaya devam etmeyi umuyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.