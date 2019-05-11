Engelliler Haftasında "Safinaz'ın izdivacı" oyununu sergilediler

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak'ın Kilimli İlçesindeki Engelliler Derneği'nin Özel Oyuncular Tiyatro Grubunun hazırladığı "Safinaz'ın izdivacı" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün konferans salonunda sergilenen "Safinaz'ın İzdivacı" adlı oyun izleyiciler beğenerek izlediler.

Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Dor, oyun sonunda yaptığı açıklamasında, "10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün konferans salonunda sergilenen Özel Oyuncular Tiyatro grubumuzun 'Safinaz'ın İzdivacı' adlı oyunlarını izleyiciler beğenerek izlediler. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Kemal Gümrükçü 'ye, Müdür Yardımcımız Gülizar Yılmaz'a ve personellerine gösterdikleri misafirperverlik ve inceliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte böyle güzel işler yapmaya devam etmeyi umuyoruz" dedi.