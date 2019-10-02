Engelliler yararına konser düzenlendi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki Engelliler Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen ve elde edilecek gelirin engelliler yararına kullanılmak amacıyla konser etkinliği düzenlendi.

Çatalağzı Belediyesi kapalı pazar yerinde düzenlenen konsere; İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Oğuz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Üstün, Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Komiser Mehmet Bilgili, TSD Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve çok sayıda kalabalık topluluğu katıldı.

Pazar yerinde düzenlenen konserde yerel sanatçılar Yunus Kont, Muhammed Güzelses, Uğur Görmezöz, Nermin Karadeniz, Hasan İncedemir ve orkestra ekibi sahne aldı. Gecenin ilerleyen dakikalarına kadar süren konser sonunda yerel sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi.

Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas düzenlendikleri program dolayısıyla yaptığı açıklamasında; “Öncellikle bizi kırmayıp buralara kadar gelen yerel sanatçılarımız Nermin Karadeniz, Yunus Kont, Muhammed Güzelses, Uğur Görmezöz, Hasan İncedemir, Tuncay Kahraman ve orkestra ekibine teşekkür ediyoruz. Yine bu konsere teşrif eden tüm davetlilere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Araç desteği sağlayan başta Zonguldak Belediyesi Başkanımız Dr. Ömer Selim Alan'a, Kilimli Belediye Başkanımız Kamil Altun'a, sahne ve alanı bizlere tahsis eden Çatalağzı Belediyesi'ne, yine konserimize katkı veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e, Gençlik, Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e, Kilimli ŞAŞ Öğrenci Yurdu Seyit Özkeskin'e, İŞKUR Şube Müdürü Sinan Karademir'e, esnaflarımıza, duyarlı olan vatandaşlarımız ve ismini unuttuğumuz, yazamadığımız dostlardan af dileyerek herkese teşekkür ediyorum”dedi.