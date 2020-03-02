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Erbakan, dualarla anıldı

Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde eski başbakanlardan merhum Prof.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmetin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılında ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.


Kilimli Merkez Cami'nde okutulan Kur'an-ı Kerim'e çok sayıda kişi katıldı. Okutulan Kur'an-ı Kerim'in ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.


Kilimli İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Tilki yaptığı açıklamada, "Merhum hocamızın vefatının yıl dönümü dolayısıyla ruhuna Kur'an okuttuk. Bu vesileyle de şehitlerimize dualar ettik inşallah. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve cenabı Allah şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu sürecin daha da şehit vermeden tamamlanmasını istiyoruz ve yetkililerden bu konuda gayret bekliyoruz"dedi.

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