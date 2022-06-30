Erdemir ‘Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi' ziyarete açıldı

A.Ş.'nin (Erdemir) katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan eserler belli oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmada ödüllendirilen ve değer gören 54 eser, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenecek.

Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir, eserlerinde çeliği ana malzeme olarak kullanan heykel sanatçılarını desteklemeye devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle ‘Dönüşüm' temasıyla gerçekleşen Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'na 11 farklı üniversiteden 197 öğrenci başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucu 23 eser ödüle layık görülürken, 31 eser de sergilenmeye değer bulundu. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu "Self Sabotage" adlı eseriyle birincilik ödülünü alırken, aynı üniversiteden Muzaffer Tuncer “The Conversion” eseriyle ikinci, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Aziz Sargın ise “İsimsiz” eseriyle üçüncü oldu.

Yarışmanın 1'incisine 20 bin TL, 2'ncisine 15 bin TL, 3'üncüsüne 10 bin TL verilirken, mansiyon ödülü sahiplerine 5 bin TL, "Jüri Özel Ödülü" ve "Erdemir Özel Ödülü" sahiplerine ise 4 bin TL takdim edildi.

Sergi 7 Temmuz'a kadar ücretsiz ziyarete açık

Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde Tek Kubbe Salonu'nda 7 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Sergi her yıl olduğu gibi OYAK Maden Metalürji şirketlerinin bulunduğu bölgelerde de sanatseverlerle buluşacak.

Yarışmada ödüllendirilen diğer kategoriler: Mansiyon Ödülü: Uğur Ömer Pekince, Akın Ayaz, Koray Bıyıklı, Ufuk Aydın, Büşra Kara. Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Ünlü, Markar Roben Divarcı, Altay Nehemya Çelik, Emrah Önal, Utku Yılmaz. Erdemir Özel Ödülü: Berkay Ali Yağbasan, Gülfidan Soyuğur, Sevdiye Cerrahoğlu, Saltık Doğa Özsar, Erim Caan, Doğukan Çırıkka, Sude Çağdaş, Ayet Yeşilova, Yağmur Korkut, Nadide Gürcüoğlu.