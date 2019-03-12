ERDEMİR işçilerinin zam oranları belli oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren ERDEMİR ile Türk Metal Sendikası arasında 27. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde zam oranları netleşti.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile Türk Metal Sendikası arasında 4200 işçiyi kapsayan ve anlaşmayla sonuçlanan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde zam oranları netleşti. Ücret artışlarında ilk altı ay yüzde 11 olan zam, ikinci altı ay yüzde 9 olarak gerçekleşeceğini belirten Ercan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, “Ücret artışlarında ilk altı ay yüzde 11 olan zam, ikinci altı ay yüzde 9 olarak gerçekleşecek, Bunun yanı sıra 2. yılın ilk ve 6. aylarında enflasyon oranında artış olacak. Sosyal haklarda yüzde 18.5 artış sağlanırken, Kurban Bayramına özel ekstra artış alındı. 1 Eylül 2018'den geçerli olan sözleşmemizde bugüne kadar biriken farklar da 40 gün içinde ödenecek. Sözleşmemizin öncelikle üyelerimize, ailelerine, ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum”