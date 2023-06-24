Erdemir işe alım sürecinde genel yetenek ve teknik bilgi sınavları tamamlandı

2022 yılı sonu itibarıyla 5 bin 600'den fazla kişiye istihdam olanağı sunan Erdemir'in ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştirdiği yeni işe alım sürecinde genel yetenek ve teknik bilgi sınavları tamamlandı.

Türkiye'nin doğrudan istihdam sağlayan en büyük ekonomik aktörlerinden Erdemir, işletme ünitelerinde saat ücretli statüde görev yapmak üzere başvuru toplama sürecine 25 Nisan 2023 itibarıyla başladı. 5 Mayıs'a kadar devam eden süreçte 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti. Başvuru kriterlerine uygun olan ve sınava katılma hakkı kazanan adayların yüzde 70'ini başta Ereğli olmak üzere Zonguldak ve ilçelerinden gelenler oluşturdu. Sınav aşamasına geçen adaylar 6 - 23 Haziran tarihleri arasında yapılan sınavlara katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, tüm süreci şeffaflık esasına göre yürüten Erdemir'de genel yetenek ve teknik bilgi sınavlarında başarılı olan adaylar, sağlık kontrollerinin ardından mülakata alınacak. Saat ücretli statüde işe alımlarını ihtiyaçları doğrultusunda yıl sonuna kadar sürdürmeyi planlayan şirket, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda bölgesel kalkınmaya destek vermeye ve yeni çalışma arkadaşlarıyla daha da güçlenerek büyümeye devam edecek.