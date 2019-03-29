Erdemir taşeronlardan Şahin'e tam destek

Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Erdemir'de çalışan yaklaşık bin 200 taşeron işçileri ve aileleri ile bir araya geldi. Taşeron işçileri adaylığı açıklandıktan bu yana gece gündüz sürekli sorunlarının çözümü için uğraşan Erol Şahin'e teşekkür ederek, sonuna kadar kendisini destekleyeceklerini söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç Erdemir'de çalışan taşeron işçileri ile bir araya geldi. Davul zurna, meşaleler, havai fişek gösterileri ve ‘En büyük başkan bizim başkan' sloganları ile alkışlar arasında taşeron işçilerinin yanına gelen Şahin, kendilerinden güçlü bir destek istedi.

İşçilere ilk konuşmayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç yaptı. Taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili süreci özetle anlatan Saadet Oruç, “Bizler alın terinin ne olduğunu bilen bir ekibiz. Belediye Başkan Adayımız Erol şahin sizlerin sorunu Cumhurbaşkanımız miting alanından çıkıp helikoptere gidene kadar en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Sizlerin de Erol Şahin'e güçlü bir şekilde destek olacağınıza inanıyorum” dedi.

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin'de yaptığı konuşmasında, daha önce bu konuda Erdemir taşeronu işçilerinden kendisine çok talep geldiğini hatırlatarak, sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat anlattığını ve Cumhurbaşkanının OYAK Genel Müdürü'nü arayıp meselenin çözülmesi talimatını verdiğini söyledi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ında konuyu takip ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunun çözümüne yönelik OYAK Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeden sonra Ereğli'ye bizzat teşekkür için geldiğini hatırlatan Şahin, “Bu sorun bitmiştir. Süreç başlamıştır” dedi.

Taşeron işçilerinin alkış ve sloganları ile sık sık konuşması kesilen Erol Şahin, “Cumhurbaşkanımız ‘Ereğli'de benim elim kolum ayağım Erol Şahin' dedi. Mademki ben Cumhurbaşkanımızın eli kolu ayağıyım, sizlerin temsilcisi olarak bu işi sonuna kadar takip edeceğim. Diğer adayların böyle bir imkanları da yok, arkalarında güç de yok, bunu takip edecekleri enerjileri de yok. Bu nedenle sizden rica ediyorum herkes eşini dostunu akrabasını arasın seçimlerde büyük bir farkla zafer elde edelim ki beni Cumhurbaşkanımızın kapısına başı dik, alnı ak olarak gönderin” dedi.

Taşeron işçileri daha sonra Erol Şahin'i omuzlarına alarak “En büyük başkan bizim başkan”, “Taşeron işçisi yanında” sloganları attılar ve mutluluktan karşılıklı oynadılar.

Bilindiği gibi, Erdemir'de çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'e talimat vermiş ve bu gelişme üzerine Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Ereğli'ye gelerek süreci anlatıp Erol Şahin'e teşekkür etmişti.