"ERDEMİR ve İSDEMİR Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksinde"

A.Ş. (ERDEMİR) ve İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (İSDEMİR) Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin bulunduğu Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden ERDEMİR ve İSDEMİR, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldı. Borsa İstanbul, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarının temel alındığı ve uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiği sürdürülebilirlik endeksini yayınlıyor. BIST sürdürülebilirlik Endeksi için Kasım-Ekim olmak üzere yılda 1 endeks dönemi bulunuyor. Bu yıl 62 şirketin değerlemeye alındığı endekse 56 şirket girdi. Şirketler çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, kurumsal yönetim, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirildi.

Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği, kalıcı değer üretmeyi hedefleyen ve endeksteki ilk çelik üreticisi olan ERDEMİR, Kasım 2015 döneminden bu yana endeksteki yerini koruyor. Hisseleri 2016 yılından bu yana borsada işlem gören İSDEMİR de Kasım 2019-Ekim 2020 döneminde endekse girme başarısını gösterdi. ERDEMİR ve İSDEMİR endeksteki ilk çelik üreticileri olarak, sektöre öncülük ediyor.

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketleri ERDEMİR ve İSDEMİR, üretim yolculuklarına sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm süreçlerine entegre etmiş, bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde devam çalışmalarına ediyor.